شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: 109 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد 10698 حالة.

وكشف فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن إحصاء 10 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 751 وفاة.

وأشار إلى شفاء 68 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7322 حالة.