أحمد أبوعقيل
أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزارء، إن وزارة التنمية المحلية تدراسة تطبيق إغلاق المحال والمولات مساءا بعد انتهاء أزمة كورونا كما يتم في معظم دول العالم.
وأوضح سعد في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية على قناة أم بي سي مصر:" أن قرار الإغلاق سيختلف من محافظة إلى آخري حسب ما يتم الإتفاق عليه.
وأكد سعد أن تجربة إغلاق المحال نجحت بشكل كبير خلال أزمة كورونا وهناكاتجاه لتطبيقه في مصر بشكل مستمر بعد انتهاء الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث الوزراء: إغلاق المحال والمولات مساءًا سيستمر بشكل دائم بعد انتهاء أزمة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.