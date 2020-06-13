متحدث الوزراء: إغلاق المحال والمولات مساءًا سيستمر بشكل دائم بعد انتهاء أزمة كورونا

أحمد أبوعقيل

أعلن المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزارء، إن وزارة التنمية المحلية تدراسة تطبيق إغلاق المحال والمولات مساءا بعد انتهاء أزمة كورونا كما يتم في معظم دول العالم.

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وأوضح سعد في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية على قناة أم بي سي مصر:" أن قرار الإغلاق سيختلف من محافظة إلى آخري حسب ما يتم الإتفاق عليه.

وأكد سعد أن تجربة إغلاق المحال نجحت بشكل كبير خلال أزمة كورونا وهناكاتجاه لتطبيقه في مصر بشكل مستمر بعد انتهاء الأزمة.