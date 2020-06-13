التخلص الآمن من المخلفات الصحية للحد من انتشار كورونا أمام "طاقة النواب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدي، 3 اجتماعات علي مدار الاسبوع القادم لمناقشة الجهود الذي قامت به قطاعات الكهرباء والبيئة والبترول في مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19". ووفقا للإجتماع المزمع عقده الأحد القادم، فأن اللجنة تناقش جهود وزارة البيئة لضمان التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والمتابعة المستمرة لبؤر التلوث المحتملة. Advertisements وحددت في جدول أعمالها ليوم الاثنين، نظر دور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أما الثلاثاء تبحث جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد. وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة قد ذكرت أنه لا يوجد حل عالمي موحد وأمثل لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والنفايات التي يمكن أن تسبب العدوى أثناء انتشار جائحة كورونا ، مما يستلزم اتخاذ كافة التدابير التي تتماشى مع السياق الوطني وتتسم بالمرونة والاحتياط، نظراً لاختلاف منظومة المخلفات فى مصر ووجود ظاهرة النباشين، حيث سيتم وضع عقوبات على من يثبت تعامله مع المخلفات بصورة تضر بصحة الإنسان و البيئة .

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