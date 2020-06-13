شكرا لقرائتكم خبر عن القومى لحقوق الإنسان:موافقة البرلمان على زيادة ميزانيتنا يدعم المسيرة الحقوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان أن موافقة مجلس النواب على زيادة موازنة المجلس المالية للعام المالى الجديد هو تأكيد ورسالة هامة من الدولة المصرية على دعم مسيرة حقوق الإنسان فى مصر ولدور المجلس القومى فى الارتقاء به، وقال محمد فايق فى بيان له اليوم إن المجلس القومى بصفته مؤسسة وطنية ووفقا لقانونه سوف يستمر فى دعم حقوق المواطن المصرى فى كافة المجالات داخليا وخارجيا.

وأشار إلى أن دعم موازنة المجلس سوف يتيح للمجلس الاستمرار فى القيام بدوره على المستوى الإقليمى والدولى خاصة وأنه عضو ويرأس شبكات ومنظمات دولية ذات صلة بما يعكس ما تحقق من تطور على صعيد حقوق الانسان فى مصر .

وذكر محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس يرحب بمتابعة مجلس النواب التدفقات المالية الخاصة بإنشاء المقر الجديد للمجلس ليكون أول مقر خاص به منذ إنشاء المجلس فى عام 2004 .