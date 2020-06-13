شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: إعلان القاهرة أجهض آمال الجماعات الإرهابية بشمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة رشا أبو شقرة، عضو شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إن إعلان القاهرة مبادرة قوية حظيت باهتمام عالمى كبير، حيث يهدف الإعلان لخروج الجماعات المرتزقة من الأراضي الليبية، وأن الحل السلمي هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة وإعادة بناء مؤسسات الدولة فى ليبيا، معلنة تأييدها التام لهذه المبادرة التى سيكون لها صدى كبير بشأن الأوضاع فى الأراضى الليبية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أبو شقرة، أن إعلان القاهرة تمتع بالكثير من المصداقية، فبعد تراخى وجهات نظر الدول الغربية فى تقديم الحلول جاء الإعلان ليؤكد أن مصر هي التى ترعى من خلالها القضايا العربية والأفريقية، خاصة وأن الأزمة الليبية بمثابة قضية أقليمية، خاصة وأنه كلما زادت الحرب الأهلية فى ليبيا ستكون هذه الظروف بمثابة بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية فى توسيع مقاعدهم لتمتد لدول شمال أفريقيا، ومصر أدركت كل هذه الخطورة ولهذا جاء الإعلان ليقضى على الآمال الإرهابية فى التوسع وحماية ليبيا من هذه المساعى الإرهابية.

جاء ذلك خلال كلمة لها فى الصالون السياسى الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "الاتحاد الإفريقي .. فرص وتحديات"، عبر منصات التنسيقية الإلكترونية بتقنية الفيديو كونفرانس، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.