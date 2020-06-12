العداء المغربي بوعويش بعد 18سنة في السجن لـ”اليوم 24″: سجنت ظلما وأتلقى 100 مكالمة هاتفية يوميا.. شكرا لكم على دعمي”

شدد العداء المغربي السابق هشام بوعويش، الذي غادر السجن قبل أسبوع بعد 18سنة خلف القضبان، على كونه ممتن لجميع المغاربة على تضامنهم معه وعلى حفاوة الاستقبال والاتصال به لتهنئته والاستفسار عن أحواله”.

وقال بوعويش، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، إنه متشبث ببرائته من تهمة قتل دركي فرنسي سنة 2000، واستطرد قائلا: “الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، شكرا لكل من دعمني معنويا وتضامن معي”.

وتابع قائلا “أتلقى قرابة 100 مكالمة يوميا، اتصالات على مدار اليوم أتلقاها في 5 هواتف في المنزل، شكرا لكل من فكر في، شعوركم تجاهي وتعاطفكم معي أعاد إلي كرامتي، اتصالات عديدة أتلقاها من مختلف المدن والدول كلها تحمل مشاعر التضامن والحب والتقدير”.

وأكد بوعويش أن المنطقة التي يقطن فيها، والتي تبعد عن مدينة الخميسات بقرابة 7 كلمترت شهدت تغييرات كبيرة، وختم قائلا “الدنيا ولات زوينة ومنطقتي تغيرت”.