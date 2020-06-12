اليوفي “يتخطى” الميلان ويبلغ نهائي كأس إيطاليا

هاجر لصفر – صحافية متدربة

استأنفت الكرة الإيطالية نشاطها اليوم، الجمعة، بعد التوقيف الذي شهدته لأكثر من 3 أشهر بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وكانت مواجهة اليوفي والميلان، أولى المباريات بعد التوقف الاضطراري، والتي اندرجت لحساب إياب نصف نهائي كأس إيطاليا على أرضية ملعب” أليانز ستاديوم”، وانتهت بالتعادل السلبي بعد تعادل إيجابي 1/1 بملعب “سانسيرو” في الذهاب.

وشهد اللقاء الوقوف دقيقة صمت ترحما على ضحايا كورونا قبل انطلاق المباراة.

وأبرز مجريات الشوط الأول، إهدار كريستيانو لضربة جزاء، بعد رجوع الحكم لتقنية “الفار” خلال الدقيقة 16، بعدها يتلقى “ريبيتش” ورقة حمراء إثر تدخله العنيف في حق “دانيلو”.

وعرف الشوط الثاني، سيطرة لليوفي أمام ضعف هجومي للميلان، لتظل تسديدة ديبالا التي صدها الحارس دوناروما أبرز محاولات التسجيل في الدقيقة 80، لتنتهي بعدها المباراة على إيقاع التعادل السلبي مع تأهل اليوفي لإستفادته من مباراة الذهاب، لينتظر المتأهل من مباراة الأنتر ونابولي يوم غد السبت.