وزارة أمزازي: منصة “تلميذ تيس” أصبحت تتيح للتلاميذ البث المباشر للموارد الرقمية مجانا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن منصة التعليم عن بعد “تلميذ تيس” (TelmidTICE) أصبحت تمكن التلميذات والتلاميذ من البث المباشر للموارد الرقمية مجانا ودون ضرورة التوفر على رصيد “أنترنيت”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء يأتي تعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وكذا تمكينهم من الاستفادة من جميع الدروس التي تقدمها المنصة، وخاصة حصص الدعم والتقوية والتحضير لامتحانات الباكلوريا التي أعطت الوزارة انطلاقتها مؤخرا.

وبعد أن أشارت إلى أن إرساء هذه الخدمة يعد نتيجة عمل مشترك بين أطر الوزارة وشركة “اتصالات المغرب” وفرعها “كازانيت”، توجهت الوزارة، بالمناسبة بعبارات الشكر والامتنان إلى الشركة، وإلى كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات وشركات الاتصالات “أورنج” و”إنوي”.