تداعيات أزمة كورونا تصيب أرباب تعليم السياقة: تضررنا كثيرا وميثاق “نارسا” لا يراعي ظروفنا – فيديو

فيديو: يونس الميموني
قال أرباب مؤسسات تعليم السياقة، أمس الخميس، في طنجة، إن قطاعهم تضرر من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وكشف أصحاب المؤسسات لـ”اليوم24″ أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المعروفة اختصارا بـ”نارسا” فرضت من خلال مشروعها شروطا تعجيزية على المؤسسات، من أجل استئناف عملها، بينها إلزامية توفر جهاز مراقبة درجة الحرارة الرقمي، وعزل المدرب عن المرشح عبر عازل زجاجي، ناهيك عن تعديلات أخرى تهم العربات.
وندد أصحاب المؤسسات بميثاق “نارسا”، معتبرين أنهم كانوا ينتظرون دعما من طرف المسؤولين من أجل مساعدتهم لتجاوز أزمة الديون المتراكمة، التي خلفتها عملية الإغلاق، بسبب فيروس كورونا المستجد.
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