ترامب يشير إلى أنه سيقبل نتيجة انتخابات 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقبل بنتائج الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، حتى لو خسر، وذلك ردا على خصمه الديمقراطي جو بايدن الذي ألمح لإمكانية رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض.



وأضاف ترامب في مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز الجمعة:" إذا لم أفز فإنني ساقبل وسأمضي قدما، وأفعل أمورا أخرى".

ومع احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن قبل الانتخابات يتبادل الاثنان على نحو متزايد التلميحات إلى أن الطرف الآخر عازم على الغش لتحقيق الفوز.

وقال بايدن الذي يتقدم على ترامب في معظم استطلاعات الرأي على المستوى الوطني هذا الأسبوع إنه قلق من أن ترامب سيحاول "سرقة" الانتخابات، لكنه واثق من أن الجيش سيرافقون ترامب من البيت الأبيض إذا خسر، ولم يعترف بالنتيجة.

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وتشير تصريحات ترامب لقناة فوكس نيوز إلى أنه قد يقبل بنتيجة الانتخابات، لكن الرئيس لم يقل ذلك على وجه التحديد، وقال تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية الخميس إن ترامب سيقبل بالنتيجة.

وقال ترامب إن الديمقراطيين يستهدفون استخدام زيادة في التصويت عبر البريد كوسيلة لتزوير الانتخابات فيما تعهد بايدن بنشر محامين في مراكز الاقتراع على مستوى البلاد لرصد جهود الجمهوريين للتلاعب بالتصويت.

ويتأهب خبراء الانتخابات لليلة انتخابات من المرجح أن تكون ساخنة.

ومن المتوقع حدوث زيادة في التصويت عبر البريد بسبب المخاوف من وباء فيروس كورونا، ويحذر الخبراء من أن العملية قد تشوبها فوضى على غرار ما حدث بالفعل في انتخابات تمهيدية بالولايات.