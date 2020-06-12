أردوغان يدعم مرسي بـ"القمامة".. فضيحة جديدة للخليفة الواهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال موقع "نورديك مونيتور" السويدي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أقحم نفسه في سياسات مصر الداخلية، في محاولة لتعزيز الدعم لمحمد مرسي عام 2013، مع تنامي حركة تطالب بتنحيته وإجراء انتخابات مبكرة.

وبحسب التسجيلات التي حصل عليها الموقع، فقد أجرى أردوغان محادثة هاتفية تحدث فيها عن خططه لإرسال مساعدات لتحسين صورة مرسي قبل انتخابات محتملة، وأشاد بالموافقة على الدستور المصري الذي كان يدعمه مرسي، والذي واجه رفضا من المعارضة بسبب شبهات التزوير.