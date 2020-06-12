نموذج أمني فريد.. مينيابوليس بلا شرطة بعد "فلويد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس مدينة مينيابوليس الأمريكية، الجمعة، بالإجماع على قرار يسعى لتشكيل نظام للأمن والسلامة العامة بقيادة المجتمع ليحل محل إدارة الشرطة، بعد وفاة جورج فلويد، الرجل ذي الأصول الأفريقية، على يد الشرطة.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من تصويت أغلبية الأعضاء في المجلس على حل إدارة الشرطة بعدما تفجرت حالة من الغضب في البلاد احتجاجا على مقتل فلويد.

وكتب خمسة من أعضاء المجلس في القرار: "قتل جورج فلويد في 25 مايو/أيار 2020، على يد ضباط شرطة مينيابوليس، هو مأساة تظهر أنه لا يوجد قدر من الإصلاحات سيمنع العنف والإساءة القاتلة من قبل بعض أفراد الشرطة ضد أفراد مجتمعنا، وخاصة السود والملونين".

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وتوفي جورج فلويد يوم 25 مايو/ أيار بعد أن جثم شرطي بركبته على رقبته لمدة نحو تسع دقائق حتى فارق الحياة، رغم توسلاته وهو مكبل اليدين ومطروح أرضا.



وتعد الواقعة هي الأحدث في سلسلة قتل رجال ونساء أمريكيين من أصل أفريقي على يد الشرطة مما أثار الغضب في الشوارع الأمريكية ودعوات جديدة لإصلاح الشرطة.

وانطلقت احتجاجات في أنحاء العالم ضد العنصرية منذ وفاة فلويد.