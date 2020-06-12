داعشي "قاطع رؤوس".. "عميد" في داخلية السراج بطرابلس

رصدت الأجهزة الأمنية في ليبيا الإرهابي السوري الداعشي المعرفو بـ"قاطع الرؤوس" المدعو "غليص جنّاب" في طرابلس، مرتديًا زيّ وزارة الداخلية التابعة لحكومة فايز السراج برتبة عميد.

وقال مصدر عسكري ليبي إنه تم رصد الداعشي السوري المرتزق يتجول داخل المناطق المحررة ويوجه أتباعه باقتحام المنازل وتفتيشها.

وظهر "غليص" يرتدي زيا تابعا لوزارة داخلية حكومة السراج (بدلة شغل خضراء) برتبة عميد مع قبعة لسلاح الصاعقة على رأسه.

و"غليص" هو قيادي سابق بتنظيم داعش في سوريا وارتكب عدة جرائم قتل وذبح في مدينة حلب السورية، وقدم إلى ليبيا يناير 2020 وشارك في القتال ضد الجيش الليبي بطرابلس.

يشار إلى أن مئات من العناصر الإرهابية من المرتزقة السوريين، يتمركزون داخل البيوت السكنية في المناطق التي شهدت حربًا طاحنة خاضها الجيش الليبي ضد العناصر الإرهابية وميليشات الوفاق المدعومة من تركيا.

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ورفضت المجموعات المسلحة تسليم البيوت إلى المواطنين عند عودتهم إلى مناطقهم السكنية في منطقتي السدرة وصلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تركيا أرسلت 13 ألف مرتزق سوري من بينهم قيادات إرهابية للقتال ليبيا أمام أعين المجتمع الدولي.

وتحدّث المرصد السوري على لسان مديره رامي عبدالرحمن عن كتيبة الدواعش التي انتقلت من البادية السورية إلى مناطق جبهة النصرة ومن ثم إلى مناطق الجيش الوطني، وأضاف عبدالرحمن أن المرصد لديه قائمة بأسماء 49 عنصرا من الدواعش ذهبوا للقتال في ليبيا، متسائلًا: "ماذا فعل المجتمع الدولي"؟؟



