انت الان تتابع ترامب يصعد خلافا بشأن منطقة احتجاجات خالية من الشرطة في سياتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة "بإنهاء الاستحواذ على سياتل الآن"، في تصعيد لخلاف مع السلطات المحلية بشأن منطقة خالية من الشرطة يسيطر عليها محتجون بالمدينة.

وقال ترامب على تويتر إن "الإرهابيين يحرقون وينهبون مدننا، ويعتقدون أن ذلك مجرد شئ رائع، وحتى الموت. يجب إنهاء هذا الاستحواذ على سياتل الآن!".

يأتي ذلك بعد يوم من تهديد الرئيس باتخاذ إجراء اتحادي إذا لم يقم عمدة سياتل وحاكم ولاية واشنطن "باسترداد مدينتكم الآن".

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ورد حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي بأنه يتعين على ترامب البقاء بعيدا عن أمور الولاية الواقعة في شمال غربى البلاد، وقالت عمدة سياتل جيني دوركان إن أي اجتياح للمدينة سيكون غير دستوري وغير قانوني.

وتنتشر فى سياتل، مثل غيرها من المدن الأمريكية، احتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية، منذ وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي على أيدي الشرطة في ولاية مينيسوتا قبل أسبوعين.

وبعد أيام من الاشتباكات مع السلطات، أقام متظاهرون "منطقة حكم ذاتى " في المدينة، عندما قامت الشرطة بإخلاء احدى المناطق من المتظاهرين في وقت سابق من هذا الأسبوع.