الإخواني الصادق الغرياني يثير سخرية الليبيين بفتوى جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

أثار مفتي ليبيا المعزول، الصادق الغرياني، سخرية الليبيين بفتوى جديدة تحرم شراء سلع من الدول العدوة على حد زعمه، مشيرا إلى دول تتهمها حكومة الوفاق وميليشيات متحالفة معها بالوقوف ضدها.

Advertisements

وقال الغرياني، بحسب منشور على الموقع الرسمي لدار الإفتاء الليبية على فيسبوك، اليوم الجمعة: ”لا يجوز شراء سلع من الإمارات أو الأردن أو مصر أو غيرها من الدول التي تعادينا؛ لأن التجارة معهم تقوية لهم، وكل دولار ندفعه لهم هو رصاصة في صدور أبنائنا“.

الغرياني مقرب من جماعة الإخوان والتيارات المتشددة في ليبيا، وقد أثارت فتواه موجة من السخرية في أوساط النشطاء الليبيين على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت ناشطة تدعى مروى: ”بغض النظر عن التوجه السياسي!! لو كان الرسول عليه الصلاة و السلام بيننا اليوم وسمع كل هذه الفتاوى ما الذي سيقوله؟.. كل فتوى تقولها ستسأله عنها يوم القيامة“.

بدوره، قال الناشط بالتريس: ”على الكلام هذا لازم تسكروا قنواتكم اللي إنها تبث من قمر نايل سات، طبعا القمر هذا يخص مصر لا غير وأنتم تدعمون فيهم بالاشتراك“.

أما الناشط إسلام غريده فقال: ”قاعد يدهور في بريطانيا ويتنقل سياحة جاي وغادي ويفتي هذا حلال وهذا حرام.. يا شيخ اتقِ الله وادعي بلم شمل الليبيين وإصلاح البلاد والعباد“.