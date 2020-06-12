وفاة وزير المالية الكويتي الأسبق عبد الرحمن العتيقي‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

توفي اليوم الجمعة، المستشار الكويتي ووزير المالية الأسبق عبد الرحمن العتيقي عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بعد شغله عدة مناصب حكومية على مدى أعوام طويلة من حياته.



والعتيقي هو أحد أبرز رجال السياسة في الكويت، والذي تم تعيينه مستشارًا لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح منذ العام 1981.

وبعث الشيخ صباح رسالة تعزية إلى عائلة المستشار أعرب فيها عن تعازيه بالراحل، مستذكرًا مسيرته والإنجازات التي قدمها خلال توليه المناصب المختلفة.

وكذلك نعى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم المستشار العتيقي، قائلًا:“خالص العزاء وصادق المواساة إلى آل العتيقي الكرام بوفاة المغفور له العم عبدالرحمن سالم العتيقي، أحد الرجالات الذين ساهموا ببناء الوطن ومؤسساته، ونسأل الله جلت قدرته للفقيد الغالي الرحمة الواسعة ولذويه ومحبيه الكثيرين جميل الصبر والسلوان، انه سميع مجيب“.

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وولد المستشار العتيقي العام 1928، وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية، وعُيّن بداية حياته مشرفًا على مناطق التنقيب في شركة النفط منذ العام 1945 حتى 1949، ليتم تعيينه بذلك العام مستشارًا لأمير البلاد الأسبق الشيخ صباح السالم الصباح.

وفي العام 1961 تم تعيينه أول سفير للكويت لدى الولايات المتحدة ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، كما شغل منصب وكيل وزارة الخارجية في العام 1963 حتى العام 1967.

وشغل منذ العام 1967 حتى العام 1971 منصب وزير المالية والنفط، ثم منصب وزير المالية حتى العام 1978.

ومثَّل الراحل بلاده في تأسيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (اوابك) العام 1981، فضلًا عن ذلك شارك في تأسيس عدة جمعيات نفع عام منها الهلال الأحمر الكويتي.

ونعى النشطاء وعدد من أبناء الأسرة الحاكمة المستشار الراحل، متطرقين إلى إنجازاته وخدماته التي قدمها للكويت أثناء توليه المناصب الحكومة المختلفة.