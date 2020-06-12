“تشخيص خاطئ” يتسبب في إصابة عائلة كاملة بـ”كورونا” في السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض



تسبب تشخيص خاطئ، في احد المستشفيات السعودية الى اصابة جميع أفراد احد الاسر بفيروس كورونا.

وذكرت وسائل اعلامية سعودية أن احد المرضى كان يعانى من حمى وارتفاع في درجة الحرارة وبعض الأعراض المصاحبة، وقد تم تصنيف حالته على انها إنفلونزا موسمية.

وبعد مرور أسبوع ثبت بأن الحالة هي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ما ادى الى نقل العدوى الى جميع أفراد عائلته وبعض المحيطين بهم.