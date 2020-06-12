اليونان تستعيد الإثنين موسمها السياحي

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اثينا: تستعد اليونان لأن تستقبل الإثنين أول وفود من السياح الأجانب منذ تدابير العزل التي فرضتها في آذار/مارس لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، ولكن وسط الامتناع عن استقبال رحلات الركاب الآتية من المملكة المتحدة، وفق ما قال وزيرا السياحة والصحة الجمعة.

وسيخضع كل المسافرين الآتين بدءا من 15 حزيران/يونيو من إيطاليا واسبانيا وهولندا، إلى فحوص طبية فور وصولهم، وفق الحكومة.

وأوضح وزير السياحة هاري ثيوهاريس أنّ منع الرحلات الآتية من المملكة المتحدة "سيبقى ساري المفعول طيلة الأسبوعين المقبلين". فيما أعلن وزير الصحة فاسيليس كيكيلياس أنّ "الهدف هو في أن تبقى اليونان بلدا آمنا بانتظار الموسم السياحي".

وكانت بروكسل حثت على رفع كل القيود المفروضة على السفر داخل الاتحاد الاوروبي ومنطقة شنغن بدءا من 15 حزيران/يونيو.

غير أنّ اليونان أعلنت مرحلة انتقالية ستمتد بين ذاك التاريخ و30 حزيران/يونيو، سيستقبل خلالها مطارا أثينا وسالونيكي فقط رحلات ركاب. على أن تستأنف بقية المطارات أعمالها في الأول من تموز/يوليو.

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وحتى نهاية الشهر الحالي، سيسمح فقط بالرحلات الآتية من ايطاليا واسبانيا وهولندا، باتجاه أثينا.

ولن يسمح بهبوط طائرات آتية من المملكة المتحدة إلا بدءا من الأول من تموز/يوليو.

وسيخضع كل مسافر تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد لحجر صحي في فندق لأسبوعين، على أن تتكفل الدولة اليونانية بالتكلفة.

وتتطلع اليونان التي لم تسجل سوى 190 وفاة جراء الوباء إلى عودة الحياة إلى القطاع السياحي الذي يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.