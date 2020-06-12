بخصم 10%.. مجلس مدينة بئر العبد يطرح وحدات سكنية للتمليك

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلن مجلس مدينة بئر العبد اليوم الجمعة، في بيان رسمي، فتح باب حجز وحدات سكنية بنظام التميلك، في مدينة بئر العبد وقراها.

وأوضح البيان أن نظام الحجز يشمل الحصول على عقد نهائي واستفادة المتقدمين للتمليك بخصم 10% من المبلغ المتبقي على الوحدة السكنية.

وأشار البيان إلى أنه على الراغبين في حجز وتملك وحدات سكنية التوجه إلى ادارة الإسكان بمجلس مدينة بئر العبد.