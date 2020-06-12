"التعليم" ترد على تكليف ملاحظي امتحانات الثانوية بالعمل خارج محافظاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:



رد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على تكليف بعض المعلمين المشاركين في أعمال ملاحظة امتحانات الثانوية العامة، للعمل خارج محافظاتهم.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة لـ"الخليج 365"، إن ندب المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية خارج المحافظات، راعى اختيار الأماكن الأقرب للمحافظة.

وبدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تسليم خطابات انتداب امتحانات الثانوية العامة، الأربعاء الماضي إلى الإدارات التعليمية المختلفة.

وأقصرت وزارة التربية والتعليم، توزيع المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية داخل المحافظات فقط.