ترامب يدعو إلى منع استخدام حركات الخنق أثناء تدخلات الشرطة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يؤيد منع رجال الشرطة من اللجوء إلى حركات الخنق "في معظم الحالات" أثناء تأدية مهامهم وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأوضح ترامب أن اللجوء إلى الخنق قد يكون أمرا مفهوما
وأضاف خلال لقاء صحفي مع قناة "فوكس نيوز": "لا تعجبني حركات الخنق... ولكنأحيانا إذا كنت في مواجهة شخص لوحدك، فإن الأمر صعب".
وتابع: "في اعتقادي سيكون من الجيد جدا، بصفة عامة، وضع حد لها (حركات الخنق)".
جدير بالذكر أن احتجاجات واسعة اندلعت في الولايات المتحدة مؤخرا بعد أن لجأ رجل شرطة إلى وضعية خنق توفي على إثرها المواطن الأسود جورج فلويد.
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