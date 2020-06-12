أفادت فرنسا يوم الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 28 شخصا فقط وفقا لموقع روسيا اليوم، وهو اليوم الثالث الذي ظل فيه العدد أقل من 30 وأقلعدد من ثلاثة أيام منذ بدء الإغلاق في منتصف مارس.
وقالت الصحة الفرنسية إن عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 29374، وبلغ عدد الوفيات يومي الأربعاء الخميس 27 و23، بعد أن بلغ متوسطه أكثرمن 50 في الأيام السبعة السابقة و91 في 33 يوما منذ نهاية الإغلاق في 11 مايو.
كما أفادت وزارة الصحة بأن عدد الأشخاص في المستشفى انخفض بنسبة 341 إلى 11124، كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة بمقدار 24 إلى 879، مع استمرار كلا الرقمين في اتجاهات هبوطية استمرت أسابيع.
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثالث على التوالي .. وفيات كورونا بفرنسا أقل من 30 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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