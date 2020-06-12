الولايات المتحدة.. تجاوز عدد الإصابات بكورونا حاجز المليونين

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الجمعة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ مليونين و16027 شخصا، بزيادة 21744 حالة عن يوم الخميس وفقا لموقع روسيا اليوم. روسيا اليوم. وأضافت المراكز الأمريكية أن عدد الوفيات ارتفع 947 ليصل الإجمالي إلى 113914 وفاة. Advertisements ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 يونيو، مقارنة بالتقرير الصادر يوم الخميس 11 يونيو. الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 يونيو، مقارنة بالتقرير الصادر يوم الخميس 11 يونيو. ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة. وتعتبر الولايات المتحدة أكثر المناطق تضررا في العالم من تفشي فيروس كورونا.

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