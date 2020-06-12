وزير الري الأسبق: فرص نجاح مفاوضات سد النهضة ضئيلة جدًا

أعرب وزير الري الأسبق، محمد نصر علام، في حديث لقناة روسيا اليوم، عن قناعته بأن إثيوبيا تعتمد على إطالة الوقت لفرض أجندتها في مفاوضات سد النهضة، معربا عن تشككه في نجاح هذه المفاوضات.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن التفاوض الثلاثي كانت بدايته صعبة بسبب اختلاف أطرافه (مصر، السودان، إثيوبيا) حول أجندة المفاوضات.
وأوضح أن مصر متمسكة بوثيقة واشنطن من 21 فبراير،
واعتبر الوزير الأسبق أن الهدف الرئيسي لإثيوبيا هو "عدم الوصول لاتفاق نهائي بل اتفاق فقط حول ملء السد لتتصرف بعدها كما تشاء في التشغيل وفرض السد كأمر واقع يحقق الآمال الإثيوبية من بيعللمياه وبناء سدود إضافية للكهرباء والزراعة واتباع السياسة البريطانية أي سياسة العصا والجزرة للتحكم في مصر ولو نسبيا".
وعبّر علام عن قناعته بأن إثيوبيا ستتراجع تدريجيا في تعنتها لكي تستمر المفاوضات لأطول وقت ممكن، كما أنها ستحاول إظهار أن فشل التفاوض هو بسبب تعنت مصر وليس بسبب تعنتها، ولكنها ستفشل في ذلك.
وختم وزير الري الأسبق بالقول إن نسب نجاح التفاوض ضئيلة، مقارنة بنسب الفشل، لكنه لم يستبعد حدوث مفاجآت قد تسفر عن الوصول إلى حل وسط، مضيفا أن احتمال ذلك ضعيف.
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