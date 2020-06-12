كومو: نيويورك تسجل أدنى معدل انتشار لكورونا في الولايات المتحدة

قال حاكم نيويورك أندرو كومو إن الولاية تسجل حاليا أدنى معدل انتشار لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، في وقت تشهد ولايات فتحت اقتصادها ارتفاعا في الإصابات بالفيروس وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأوضح كومو أن عدد الأشخاص في المستشفيات ووحدات العناية المركزة يستمر في الانخفاض، ما يمثل "أخبارا سارة" للولاية المهمة.
وأضاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي: "لقد تطلب تخفيض الأرقام إلى هذه المستوياتوقتا طويلا... الأرقام الآن في معدلات متدنية جدا ولا أعلم إذا ما كانت ستنخفض بشكل أكبر".
وتوفي بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية 42 من سكان الولاية، وهو رقم منخفض جدا مقارنة مع ذروة منتصف أبريل التي شهدت تسجيل 800 وفاة يوميا.
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