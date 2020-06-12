الصحة العالمية تكشف عن إمكانية انتقال فيروس كورونا إلى الرضع عبر حليب الأم

أكدت منظمة الصحة العالمية انها لم تكشف عن أي معلومات تدل على وجود إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من الأم إلى طفلها عبر الرضاعة الطبيعية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال كبير خبراء قسم الصحة الإنجابية والبحوث في

المنظمة، أنجو بانيرجي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "رصدنا عناصر من الفيروس في حليب الأم، لكننا لم نعثر على الفيروس الحي فيه".

وأضاف بانيرجي أنه "لم يتم بالتالي تأكيد

وجود أي خطر لانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل" عبر هذه الطريقة.

بدورها، قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، إن التوصية التي تنص بمواصلة الأمهات المصابات بفيروس كورونا المستجد تغذية الأطفال بحليب الثدي لا تزال سارية، مضيفة: "هذا أمر آمن تماما بالنسبة إلى الطفل".