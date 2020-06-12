اخبار العالم

الصحة العالمية تكشف عن إمكانية انتقال فيروس كورونا إلى الرضع عبر حليب الأم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أكدت منظمة الصحة العالمية انها لم تكشف عن أي معلومات تدل على وجود إمكانية انتقال عدوى فيروس المستجد من الأم إلى طفلها عبر الرضاعة الطبيعية وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال كبير خبراء قسم الصحة الإنجابية والبحوث في

المنظمة، أنجو بانيرجي، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "رصدنا عناصر من الفيروس في حليب الأم، لكننا لم نعثر على الفيروس الحي فيه".

وأضاف بانيرجي أنه "لم يتم بالتالي تأكيد

وجود أي خطر لانتقال الفيروس من الأم إلى الطفل" عبر هذه الطريقة.

بدورها، قالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، إن التوصية التي تنص بمواصلة الأمهات المصابات بفيروس كورونا المستجد تغذية الأطفال بحليب الثدي لا تزال سارية، مضيفة: "هذا أمر آمن تماما بالنسبة إلى الطفل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تكشف عن إمكانية انتقال فيروس كورونا إلى الرضع عبر حليب الأم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا