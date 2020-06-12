إيران تواجه أزمة سكانية عاصفة بحلول 2030

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وتوقع محمودي أن تصل نسبة النمو السكاني في إيران بين عامي 2030 و2035 إلى صفر بالمئة.

وأوضح أن السبب في ذلك هو تزايد معدلات الهجرة إلى الخارج، وجنوح الشعب الإيراني إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال، بجانب شيخوخة نسبة كبيرة من السكان، بحسب تقرير لموقع “راديو فردا”.

وأشار محمودي في محاضرة بعنوان “أسباب تقلص التعداد السكاني الإيراني” إلى هجرة 100 ألف إيراني من البلاد بشكل سنوي، ما يؤدي إلى انخفاض معدل النمو عن المعدل الطبيعي.

ولفت محمودي إلى توقع الأمم المتحدة بلوغ التعداد السكاني الإيراني 95 أو 96 مليون نسمة، عند وصول معدل النمو مستقبلا إلى صفر بالمئة.

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وانخفض النمو السكاني في إيران خلال العقد الأخير، إذ تقلصت نسبة النمو من 1.29 بالمئة في عام 2011 إلى أقل من 1 بالمئة في عام 2019، بحسب تقرير وكالة مهر شبه الرسمية.

ويأتي تصريح محمودي بعدما أعرب مرشد الثورة الإسلامي علي خامنئي عن قلقه في هذا الشأن، وألقى باللائمة على سياسة تنظيم الأسرة أكثر من مرة.

ولفت خامنئي في وقت سابق إلى زيادة عدد المواليد في الهند والصين، قائلا إن الدولتين “قد وفرتا أرضية لهذا النمو السكاني”، وطالب في نفس الوقت بزيادة التعداد السكاني الإيراني.

يذكر أن التعداد السكاني في إيران قد وصل إلى 84 مليون نسمة في 2020، لتحتل إيران بذلك المركز الـ 18 في ترتيب الدول من ناحية الكثافة السكانية.