صحيفة بريطانية : السعودية تدرس إلغاء موسم الحج بسبب “كورونا”

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته الجمعة، عن مسؤول بارز في وزارة الحج والعمرة السعودية قوله: إن ”هذا الأمر يخضع للدراسة حالياً وبصورة حذرة للغاية، هناك سيناريوهات مختلفة على الطاولة يتم النظر فيها. سيتم اتخاذ القرار الرسمي في غضون أسبوع“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”الحج أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم، ويجذب ما يقرب من مليوني حاج سنوياً إلى المملكة، ولكن بعد إجبار منظمي دورة الألعاب الأولمبية، التي كان من المقرر تنظيمها في العاصمة اليابانية طوكيو في صيف 2020، على تأجيل الحدث أو إلغائه نتيجة وباء كورونا، فإن المسؤولين السعوديين يواجهون ضغوطاً متصاعدة للتحرك“.

وأضافت: ”هناك اقتراح يقضي بالسماح لعدد محدود من الحجاج السعوديين بأداء المناسك، مع تطبيق إجراءات صحية احترازية مشددة، وهناك احتمال آخر يقضي بإلغاء موسم الحج كاملاً“.

ونقلت عن المسؤول السعودي قوله: إن ”كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن الأولوية بطبيعة الحال ستكون لصالح صحة وسلامة الحجاج“.

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وقالت الصحيفة: إنه ”في الوقت الذي نجحت فيه السعودية في تنظيم مناسك الحج في أوقات سابقة شهدت تفشي أوبئة مثل الإيبولا وفيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروف اختصاراً باسم MERS، فإن الانتشار واسع النطاق على مستوى العالم كله لوباء كورونا المستجد يمثل تحدياً مختلفاً تماماً عن الأوبئة السابقة“.

وأضافت الصحيفة: ”فرضت الحكومة إجراءات مبكرة ساعدت في السيطرة على الفيروس بعد اكتشاف الحالة الأولى يوم الثاني من مارس الماضي، ومن بين تلك الإجراءات فرض قيود على السفر، وحظر تجوال استمر لمدة شهرين في المملكة كلها، ولكن بعد تخفيف الإغلاق نهاية مايو الماضي، فإن أعداد الإصابات والوفيات اليومية شهدت قفزة كبيرة، فهناك أكثر من 3 آلاف حالة يتم تسجيلها يومياً خلال الأيام القليلة الماضية“.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى قرار إندونيسيا وماليزيا، أمس الخميس، بعدم إرسال مواطنيهما لأداء مناسك الحج هذا العام.

كما تطرقت ”فاينانشال تايمز“ إلى إلغاء السعودية العمرة في فبراير الماضي نتيجة فيروس ”كورونا“، وبعد ذلك بشهر طلبت الحكومة السعودية من المسلمين الذين يسعون لأداء مناسك الحج هذا العام تأجيل ترتيبات السفر حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بتفشي الجائحة.

ووفقا للصحيفة، كان من المتوقع أن ينفق الحجاج والمعتمرون ما يقرب من 12 مليار دولار هذا العام.