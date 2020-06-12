كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا.. الكشف عن أول منطقة بالبلاد تنهي إجراءات العزل العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، مساء اليوم الجمعة، أن منطقة غاليثيا شمال البلاد، سوف تكون أول منطقة تتنهي من إجراءات العزل العام المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وذكر "إيلا" أن رفع إرجراءات العزل ستبدأ من يوم الاثنين 15 يونيو الجاري، وسيجري رفع حالة الطوارئ، التي أعلن عنها في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس الماضي، عن المنطقة فعليا مع الإبقاء عليها في جميع المناطق الإسبانية الأخرى وعددها 16 منطقة.

وسترفع الحكومة بعض القيود في مناطق أخرى تتبع خطة من أربع مراحل لإنهاء إجراءات العزل العام تدريجيا مع انحسار موجة تفشي فيروس كورونا، بينما لا تزال قيود أشد صرامة مفروضة على المدن الإسبانية الكبرى مثل مدريد وبرشلونة.

وتعد إسبانيا واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، ولا تزال حدودها مغلقة أمام السياح وتلزم الوافدين إليها من الخارج بإجراءات حجر صحي مدته 14 يوما.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون رصد وفيات لليوم الخامس على التوالي، لافتة إلى أن العدد الاجمالي للمصابين ارتفع إلى 243209 مصابا، فيما استقر العدد الرسمي للوفيات دون تغيير عند 27136.

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وذكرت أن العاصمة مدريد سجلت 70231 إصابة حتى الآن يليها إقليم كتالونيا في المركز الثاني لأكثر الأقاليم تضررا مع 59593 حالة.