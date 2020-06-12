كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، بضرورة توزيع اللقاحات الناجحة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" الذي تسبب في وفاة الألاف حول العالم، والعمل على اعتبارها سلعة عامة عالمية لضمان وصولها للجميع بشكل عادل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة الدكتور تيدروس أدهنوم غيبريسوس: إن هناك الكثير من الزعماء ناشدو بفكرة تحويل أي لقاح إلى سلعة عامة عالمية، لكن يجب أن يستمر هذا النهج دون مطامع.

وأضاف غيبريسوس: "يجب أن يركب مزيد من الزعماء هذه السفينة، ونحن بحاجة إلى وجود التزام سياسي عالمي حقيقي مع توافق على مستوى العالم حتى قبل حصولنا على هذه السلعة. هذا ما نصر عليه".

وتأتي تصريحات غيبريسوس في الوقت الذي ازدادت فيه مخاوف في العالم من أن بعض الدول المتقدمة، خاصة الولايات المتحدة، قد تعمل على احتكار كميات كبيرة للقاحات وأدوية ضد فيروس كورونا المستجد، ما قد يحرم البلدان الفقيرة من الوصول إلى هذه العقاقير الحيوية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,665 مليون إصابة، بينهم أكثر من 425 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,882 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.