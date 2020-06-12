كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، 56 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وارتفع عدد الوفيات إلى 34223 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد.

وذكرت السلطات الصحية أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 163 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 236305، لافتة إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية من 30637 إلى 28997، مشددة على استمرار انخفاض حصيلة المرضى في غرف العناية المركزة، حيث تراجع هذا المؤشر من 236 إلى 227 حالة.

كما ذكرت أنه تم زيادة عدد المتعافين بواقع 1747 حالة؛ حيث ارتفع المؤشر إلى 173085 شخصا، وتجاوزت حصيلة الفحوص التي تم إجراؤها 2.784 مليون، في وقت يبلغ فيه عدد سكان البلاد 60 مليون نسمة.

وسبق أن قررت الحكومة الإيطالية تخفيف قيود كثيرة تم فرضها بسبب الجائحة، وأعادت السلطات حرية التنقلات في كافة أنحاء البلاد، ما يثير مخاوف لدى بعض الحكام الإقليميين من خطر تجدد التفشي بقوته السابقة.

وتعتبر إيطاليا الدولة السابعة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والرابعة من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

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