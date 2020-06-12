كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة التركية: تسجيل 1195 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 1195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 175218 حالة.

وقال قوجة: إن عدد وفيات فيروس كورونا وصلت إلى 4778 شخصا؛ إثر رصد 15 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتاً إلى أن تم تسجيل 1242 حالة شفاء جديدة ليبغ عدد المتعافين من الفيروس إلى 149102 شخصين، فيما بلغت نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى 85%.

وأفاد بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 2.541 مليون فحص خاص بالفيروس، معتبراً أن ارتفاع معدل انتشار الفيروس ناجم عن "التفاؤل الكاذب" الذي يأتي بعد انخفاض عدد المصابين على أساس يومي بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس.

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