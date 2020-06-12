كتب هاني نصر العربي في الجمعة 12 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جامعة بريطانية تعلن بدء مرحلة جديدة لتجارب لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، موضحة أن المرحلة الثالثة سيشارك بها 42 ألف متطوع، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" العربية.

هذا ولا تزال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كورونا، الذي تنتجه الجامعة البريطانية بمشاركة "AstraZeneca" الأمريكية جارية؛ حيث تجري الجامعة تجاربها على 10 آلاف شخص في المملكة المتحدة، وتجري شركة AstraZeneca الأمريكية تجاربها على 30 ألف شخص في أمريكا، ووافقت الحكومة البرازيلية في يوم 2 يونيو الجاري على إجراء التجارب على 2000 متطوع هناك.

وستبدأ التجارب الخاصة بشركة "AstraZeneca" في الولايات المتحدة، في يوم 3 أغسطس القادم، وفقًا للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة التي ستجري وتمول التجارب.

وسيحصل المشاركون في مجموعة المرحلة الثالثة على "جرعة واحدة أو جرعتين" من لقاح فيروس كورونا أو لقاح مرخص آخر سيكون المجموعة الضابطة في مواجهة "كوفيد - 19".

وكانت شركة "مودرنا" الأمريكية، قد أعلنت يوم أمس الخميس، البدء في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحها المضاد لكورونا في شهر يوليو المقبل، على أن تقوم بإنتاج 500 مليون جرعة من اللقاح بحلول يناير القادم.

وتتضمن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح عشرات الأشخاص؛ لبيان ما إذا كان اللقاح آمنًا، بينما تشمل المرحلة الثانية مئات الأشخاص، وتتناول السلامة والاستجابة المناعية والجرعة، بينما تتضمن المرحلة الثالثة آلاف المرضى وتهتم بفاعلية اللقاح.

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وفي المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، يمكن تحديد ما إذا كان اللقاح يعمل بشكل أفضل من عدم وجود لقاح على الإطلاق.