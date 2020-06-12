القدس - بواسطة محمد عز العرب - ساد التوتّر في مدينة يافا في الأيام الأخيرة، إثر بِدء السلطات الإسرائيليّة بجرف مقبرة الإسعاف ونبشها الأسبوع الماضي، تمهيدا لإقامة مشروع سكني تابع لبلدية تل أبيب، في إطار سعيها لتدمير المعالم العربية للمدينة الفلسطينية، ما أدى إلى مواجهات مع أهالي المدينة.
واحتشد أهالي يافا، اليوم، الجمعة، لتأدية صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام قرب المقبرة، وأمّ المصلّين في الخيمة خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخُ عكرمة صبري، وبعد الصلاة، خرج الأهالي في مظاهرة في مركز المدينة، وسط تحشيد شُرَطيّ وتأهب لقمع المتظاهرين.
يُسلّط "عرب 48"، الضوء، في هذا التقرير الذي أعدّه الزميل أنس موسى، على الوضع الراهن الذي تعايشه المدينة، والذي يكتنفه التوتّر.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير مُصوّر من يافا | محاولة تجريف هوية المدينة وتاريخها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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