شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة: الأمريكتان الأكثر تضررًا بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن الأمريكتين تتحملان العبء الأكبر لوباء فيروس كورونا على مستوى العالم في الوقت الحالي، حيث توجد في أمريكا الشمالية والجنوبية أربع من الدول العشر الأكثر تضررا بالجائحة.

وقال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في المنظمة إن المرض "نشط بشدة" في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، مشيرا إلى مشكلات في البرازيل والمكسيك.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الوضع الحالي في البرازيل، إحدى البؤر الساخنة للفيروس في الوقت الحالي، يثير قلقا متزايدا خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشار إلى أن منظومة الصحة في البرازيل "ما زالت تواكب" الوضع لكن بعض وحدات العناية المركزة في مرحلة حرجة وتحت ضغط شديد مع شغل أكثر من 90 بالمائة من الأسرة.

وقالت منظمة الصحة إن المكسيك بها قرابة 130 ألف حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وأكثر من 15 ألف وفاة.