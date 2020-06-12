شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» للشرطة: لا أحب أسلوب الخنق.. ولكن والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يود أن يرى حظرا لاتباع الشرطة لأسلوب الخنق في معظم الحالات، لكنه أشار إلى أن هذا الأسلوب يكون مفهوما في بعض الحالات.
وأضاف لقناة "فوكس نيوز": "لا أحب أسلوب الخنق.. (لكن) أحيانا إذا كنت بمفردك وتتشاجر مع أحدهم فالأمر صعب". وتابع: "أعتقد أنه سيكون أمرا جيدا جدا في العموم أن ينتهي".
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