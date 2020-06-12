شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 202 وفاة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات البريطانية اليوم، تسجيل 202 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضح وزير النقل البريطاني قرانت شابس خلال مؤتمر التنوير اليومي بشأن كورونا، أن إجمالي ضحايا المرض في البلاد يبلغ الآن 41481 ضحية. وذكّر شابس في شأن متصل المواطنين بأن قانون ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، داعياً المواطنين إلى الاستمرار في إتباع جميع إجراءات الحماية التي أعلنتها الحكومة بما فيها الالتزام بمساحة التباعد خارج المنازل قدر الإمكان.

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