شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 مدارس ودارين لرعاية الأطفال في ألمانيا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت هيئة الصحة بالمدينة اليوم الجمعة إن سبب تفشي المرض لم يتضح حتى الآن.
وتقول البيانات الرسمية إن حالات الإصابة بكوفيد 19 في ماجديبورج وصلت إلى 132 حالة سجلت حتى الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة.
وقالت هيئة الصحة في المدينة إن اثنين من المصابين يعالجون حاليا في المستشفيات، مشيرة إلى أن شخصا ثالثا توفي الليلة الماضية نتيجة الإصابة بالعدوى.
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