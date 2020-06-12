شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 6 مدارس ودارين لرعاية الأطفال في ألمانيا بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت ست مدارس وداران لرعاية الأطفال والشبيبة في مدينة ماجديبورج بولاية سكسونيا أنهالت وسط ألمانيا أبوابها بسبب تزايد معدلات العدوى بفيروس كورونا المستجد فيها.

وقالت هيئة الصحة بالمدينة اليوم الجمعة إن سبب تفشي المرض لم يتضح حتى الآن.

وتقول البيانات الرسمية إن حالات الإصابة بكوفيد 19 في ماجديبورج وصلت إلى 132 حالة سجلت حتى الحادية عشرة من صباح اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الصحة في المدينة إن اثنين من المصابين يعالجون حاليا في المستشفيات، مشيرة إلى أن شخصا ثالثا توفي الليلة الماضية نتيجة الإصابة بالعدوى.