شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا بالمملكة: أحزنني الموت المأساوي لجورج فلويد والان نبدء بالتفاصيل

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة "جون أبي زيد": "لقد أحزنني الموت المأساوي لجورج فلويد في مدينة مينيابوليس كبقية الأمريكيين في كل مكان.

وأضاف في عدته تغريدات على "تويتر": وبصفتي شخصًا قضى معظم حياته في الدفاع عن القيم الأمريكية،لدي احترام عميق لحقوق أولئك الذين يحتجون بشكل سلمي ويدعون إلى تحقيق العدالة. نحن ندافع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم لأنها هي المعايير الرفيعة التي نتمسك بها.

وكما ذكر الوزير بومبيو "عندما نخطئ في الولايات المتحدة، وعندما يحدث شيء مأساوي وبغيض مثل ما حدث لجورج فلويد، فإن الحكومة تستجيب".

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وأشار "أبي زيد" :في الولايات المتحدة عندما يتصرف رجال الشرطة على نحو لا يتفق مع القوانين التي أقسموا على الإلتزام بها، تقوم الصحافة بدورها في تغطية الأحداث، ويقوم نظام العدالة الجنائية بالتحقيق، وتوجيه الاتهامات، واللجوء إلى المحكمة لطلب تحقيق العدالة نيابة عن الضحايا.

ونحن كأمريكيين يجب أن نفخر دائمًا بما حققناه، كما يجب علينا أن نكون أيضاً متواضعين ونسعى دائماً لنكون أفضل مما نحن عليه. عندما واجهت بلادنا تحديات كبيرة في الماضي، عملنا معاً للتغلب عليها،

وأنا واثق من أن الأمريكيين من جميع الخلفيات العرقية سيتحدون مرة أخرى لحل خلافاتنا، والعمل معًا من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لبلدنا العظيم. "