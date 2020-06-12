شكرا لقرائتكم خبر عن هيلارى كلينتون: فكرت أن "أغلي زوجي في الزيت" والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية فى الولايات المتحدة فى الفترة الأولى للرئيس السابق باراك أوباما فى مقابلة مع صحيفة التليجراف البريطانية أنها فكرت في أن "تغلى زوجها في الزيت"، وذلك تعبيرا عن مشاعرها فى الفترة العصيبة التى خاضتها أثناء تورط زوجها الرئيس الأمريكى الأسبق بل كلينتون فى فضيحة مونيكا لوينسكى أواخر القرن الماضى.

وتحدثت كلينتون، عن شعورها عندما جاء إليها زوجها وجلس على السرير ليتحدث معها واخبرها بما حديث وكيف حدث، وردت على سؤال عما إذا كانت فكرت فى الطلاق، فقالت "لقد فكرت فى كل شىئ فكرت فى أن أغليه فى الزيت، فبالتأكيد فكرت فى الطلاق، لكن قرار البقاء كان حاسما، ولم يكن قرارا افتراضيا، حتى على الرغم من أننى اعرف أن الناس طالما انتقدونى وكان لديهم أسئلة عن هذا القرار، لكنى لم أشك به أبدا، على الإطلاق، لقد اتخذته بعناية، وتعايشت مع القرار منذ هذا الحين.