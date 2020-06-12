شكرا لقرائتكم خبر عن هيلارى كلينتون: فكرت أن "أغلي زوجي في الزيت" والان نبدء بالتفاصيل
وتحدثت كلينتون، عن شعورها عندما جاء إليها زوجها وجلس على السرير ليتحدث معها واخبرها بما حديث وكيف حدث، وردت على سؤال عما إذا كانت فكرت فى الطلاق، فقالت "لقد فكرت فى كل شىئ فكرت فى أن أغليه فى الزيت، فبالتأكيد فكرت فى الطلاق، لكن قرار البقاء كان حاسما، ولم يكن قرارا افتراضيا، حتى على الرغم من أننى اعرف أن الناس طالما انتقدونى وكان لديهم أسئلة عن هذا القرار، لكنى لم أشك به أبدا، على الإطلاق، لقد اتخذته بعناية، وتعايشت مع القرار منذ هذا الحين.
كانت هذه تفاصيل خبر هيلارى كلينتون: فكرت أن "أغلي زوجي في الزيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.