منظمة الصحة: فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الرضاعة الطبيعية

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منظمة الصحة العالمية

قال خبير بمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إن الأمهات المرضعات لا ينقلن فيروس كورونا المستجد إلى أطفالهن على ما يبدو.

وأضاف أنشو بانرجي وهو كبير مستشاري إدارة شؤون الصحة والبحوث الإنجابية في منظمة الصحة خلال مؤتمر صحفي "لم نتمكن حتى الآن من رصد فيروس حي في لبن الأم".

وتابع "ولهذا لم يتم التحقق من خطر انتقال (الفيروس) من الأم إلى الطفل حتى الآن".