شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"تنسيقية شباب الأحزاب" يبرز دور مصر بالقارة الأفريقية خلال جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب دعبس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر شاركت فى العديد من المؤتمرات التى تهم القارة الأفريقية خلال أزمة فيروس كورونا عن طريق الفيديو كونفرانس، مضيفا أن آخرها كان بالأمس باشتراك الرئيس عبد الفتاح السيسى مع قادة أفريقيا بشأن متابعة آثار كورونا و تداعيتها .

وأضاف دعبس، خلال كلمة له فى الصالون السياسى الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي .. فرص وتحديات"، عبر منصات التنسيقية الإلكترونية بتقنية الفيديو كونفرانس، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، أنه كان هناك اجتماعا بين عدد من قادة الدول الأفريقية فى مارس الماضى، وأنه تم التوافق على انشاء صندوق لتوفير المواد اللازمة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان حريصا على تقديم الدعم المالى المناسب لانشاء الصندوق و ذلك تعزيزا للجهود الأفريقية المشتركة.

ونوه دعبس إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الدول الأفريقية على تشكيل مجموعة عمل تعمل تحت مظلة الاتحاد الأفريقى ولمخاطبة الرأى العام الأفريقى بمستجدات وتطورات فى هذا الشأن وأنه تم التوافق على تعظيم الإنتاج المحلى وصياغة حملات توعية فى الدول الأفريقية بشأن سبل الوقاية من كورونا، مشددا على أن مصر خلال الفترة السابقة وحاليا لم ترفع يدها عن القارة الأفريقية بل على تواصل كامل بجميع أجهزة الاتحاد الأفريقى وقادة القارة الأفريقية.

يذكرأن الصالون السياسى الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يستعرض هذه المرة فرص وتحديات الاتحاد الأفريقي، وذلك من خلال عدة محاور أهمها الملف المائي المصري ومستجدات الأوضاع حول سد النهضة، والتحديات التي تواجه مصر من الحدود الغربية والأزمة الليبية وما تمثله من اهتمام لمصر، كما سيتم تسليط الضوء على التعامل الدولي مع جائحة كورونا يتطرق الصالون لطرح تأثير كورونا في القارة الأفريقية، ودور الاتحاد الأفريقي في القضايا المختلفة.