شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"تنسيقية شباب الأحزاب": فيروس كورونا أظهر حقيقة المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب دعبس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن فيروس كورونا لم يفرق بين دولة غنية وأخرى فقيرة، مضيفا أن الفيروس أصاب الجميع وأظهر المجتمع الدولى على حقيقته، وأن عالم كورونا سيكون غير عالم ما بعد كورونا.

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وأضاف دعبس، خلال كلمة له فى الصالون السياسى الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "الاتحاد الأفريقي .. فرص وتحديات"، عبر منصات التنسيقية الإلكترونية بتقنية الفيديو كونفرانس، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، أن فيروس كورونا أصاب كثيرا من القطاعات، وأن كل هذه القطاعات تأثرت بكارثة كورونا وهى كارثة لم يراها التاريخ الانسانى من قبل.

ولفت إيهاب دعبس إلى أن فيروس كورونا سوف يؤدى إلى فشل اقتصادى وعجز اجتماعى، ولكن ستكون هناك قوة جديدة وعالم جديد وقوانين جديدة، مشددا على ضرورة أن يكون هناك وعى جماعى خلال الفترة القادمة، وأنه يجب على الجميع أن يعمل على ذلك، متحدثا عن دور الاتحاد الأفريقى فى مواجهة جائحة كوروونا، وأنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى تحققت العديد من الإنجازات.