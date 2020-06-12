شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينعى وفاة والدة الزميلة نور على والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتقدم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وأسرة تحرير ”الخليج 365” والعاملون بالمؤسسة، بخالص العزاء، فى وفاة والدة الزميلة نور على مدير تحرير الخليج 365، التى وافتها المنية اليوم الجمعة.
وتتقدم أسرة تحرير ”الخليج 365” بخالص العزاء لأسرة الراحلة، متمنين أن يتغمدها الله بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.
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