شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات الطيران والمطارات الدولية تطالب برفع قيود السفر مع تنفيذ تدابير السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت المجلس الدولى للمطارات، والاتحاد الدولى للنقل الجوى (الإياتا) والخطوط الجوية لأوروبا (A4E)، اللذين يمثلان المطارات وشركات الطيران فى أوروبا، بدعوة المفوضية الأوروبية لبدء التخلص التدريجى من قيود السفر، من وإلى دول أخرى اعتبارًا من اول يوليو المقبل والتى تم فرضها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد،

وطالبت منظمات الطيران الثلاث الاتحاد الأوروبى والدول المرتبطة به على متابعة المفوضية، واشاروا إلى بروتوكول صحة وسلامة الطيران الحاليين الذى تم تطويره بشكل مشترك من قبل وكالة سلامة الطيران التابعة للإتحاد الأوروبى "الايازا" و المركز الأوروبى للأمراض الوقاية والمراقبة "ECDC"، والتى اتفقت مع التوجيه العالمى لمنظمة الطيران المدنى الدولي.

وقالت المنظمات الثلاثة فى بيان لها نظرًا لأن رفع قيود السفر داخل أوروبا والقيود الحدودية المتعلقة بانتشار فيروس "كورونا" يسمح باستئناف حركة الطيران والركاب، وسوف تقوم المطارات وشركات الطيران بتنفيذ تدابير السلامة فى كل مراحل الركاب اثناء انهاء الاجراءات فى السفر والوقود وعلى الطائرات، مما يجعل بيئة المطارات والطائرات استثنائية .

وأكدت شركات الطيران الأوروبية ان عودة الرحلات الجوية وفقا لتدابير الصحة امر مهم، والاعتراف المتبادل بالتدابير الصحية بناءً على الارشادات العالمية هو أفضل وأسرع طريق لاستئناف الرحلات، كلنا نريد أن نرى الركاب يستمتعون بالسفر الجوى كما كانوا قبل أزمة فيروس كورونا .

Advertisements

ودعمت وكالة "الايازا" الأوروبية استئناف رحلات الطيران، وأكدت يمكن للركاب أن يحصلوا على الثقة فى تدابير الصحة والسلامة المعمول بها فى جميع أنحاء أوروبا،حيث أصدرت الوكالة إرشادات شاملة تضع الأساس لعودة رحلات الطيران والتعافى من هذه الأزمة غير المسبوقة.، كان الهدف هو السماح بالسفر والسياحة أعيد إطلاقها بأمان فى أشهر الصيف بمجرد أن تفتح الحكومات وسلطات الصحة العامة حدودها، مؤكدة أنه من خلال تزويد الأفراد بالتصرف بمسؤولية والالتزام بالتدابير التى وضعتها المطارات وشركات الطيران، يمكن للركاب العودة إلى السماء بثقة مرة ثانية .

واشار الإتحاد الدولى للنقل الجوى "الاياتا"، إلى أن السلامة هى الأولوية القصوى ولقد وضع خبراء الصحة والطيران التوجيه اللازم لإعادة بدء الرحلات بشكل آمن والحفاظ على 9.4 مليون وظيفة فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، تستند توصية اللجنة بفتح حدود «الشنغن»، ويجب على الدول الآن اتباع تعليمات المفوضية، واستعادة حرية حركة الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبى بالكامل اعتبارًا من الأسبوع المقبل، كما أنهم بحاجة إلى العمل جنبًا إلى جنب لبدء رفع قيود السفر مع العالم كله .

وقالت شركة المطارات الأوروبية، انها تبحث عن سلامة الركاب والموظفين فى كل الخطوات، وتحاول المطارات وشركات الطيران ان تضمن عودة الاقتصاد والحياة اليومية بثقة وأمان، ومن الضرورى أن تقوم الحكومات الآن برفع القيود المتبقية على السفر داخل أوروبا بالكامل، كما عليهم اتباع الخطة التى وضعتها المفوضية لبدء رفع القيود مع بقية العالم .