شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتطوير المناهج التعليمية والبنية التحتية لتواكب التعليم عن بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول تطوير المناهج والبنية التحتية للمدارس على مستوى الجمهورية استعدادا لتطبيق التعليم عن بُعد، وذلك حتى تكون البيئة خصبة لتطبيق النظام وعدم وجود عقبات أمام خطة التطوير المعتمدة، خاصة وأن الوسائل الحديثة وأساليب التكنولوجيا التى شرعت الوزارة فى الاعتماد عليها تتطلب بنية تحتية مؤهلة، بالإضافة لوضع مناهج حديثة تتواكب مع الفلسفة الجديدة والمنظومة فى ثوبها الجديد حتى لا يكون هناك خلل سواء كان ناتجا عن النبية او عن المناهج.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطوير منظومة التعليم والاعتماد على الوسائل الحديثة يتطلب وجود بنية تحتية مؤهلة، بالإضافة للمناهج التى تعكس هذا الاهتمام النظام الحديث، وأخيرا المعلم والطالب وهما العنصر البشرى الهام لضمان تطبيق المنظومة بصورة حقيقية على أرض الواقع، وهذا الأمر يتطلب مزيد من الدراسات والخطط على وجه السرعة لبدء تطبيق المنظومة سريعا.

وأضاف عضو البرلمان، أن المنظومة التعليمية الجديدة تؤكد الحرص على النهوض بالتعليم فى مصر، ووضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة، ولكن لابد من التغلب على بعض الملاحظات أثناء تطبيق هذه المنظومة، وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود للوصول للهدف المنشود، خاصة وأن أزمة فيروس كورونا أكدت أن التعليم والبحث العلمى هما مؤشران لقياس تقدم الأمم.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.