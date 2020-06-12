بحضور “بوخرصة” الذي رمى ميداليته عرض البحر.. “حاري” يلامس معاناة الشباب المغربي

عاد مغني الراب، حاري، إلى سكة الإصدارات، بعمل جديد يحاكي فيه معاناة الشباب المغربي، مستحضرا قصة البطل المغربي أنور بوخرصة، الذي رمى بميداليته عرض البحر، تعبيرا منه عن استيائه من عدم الاهتمام بالمواهب، والقدرات الشبابية.

وأصدر “7ari”، أحدث أعماله بعنوان “ميدالية”، استطاع من خلاله احتلال المرتبة الثانية في الفيديوهات الأكثر تداولا على يوتوب “طوندونس”، اليوم الخميس.

واستطاع حاري بعمله الجديد، الذي استهله بحديث قنوات عالمية عن واقعة رمي البطل المغربي، أنور بوخرصة، لميداليته، ملامسة الصعوبات، التي يواجها الشباب في سبيل تحقيق أحلامهم، والتي تكون عادة خارج إرادتهم، ما جعل العمل ينتشر بكثرة.

يذكر أن بطل رياضة التايكوندو أنور بوخرصة، قال إنه أقدم على رمي ميداليته، التي حصل عليها في بطولة مغربية عرض البحر، خلال الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إسبانيا، أكتوبر الماضي، وذلك تعبيرا عن “الاستياء من عدم الاكتراث لما حققته”.