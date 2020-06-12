780 حالة تتلقى علاج كورونا في مستشفيات المغرب.. 10 منها حالتهم حرجة- التفاصيل

بعدما تراجع عدد الحالات التي تتلقى علاج كورونا في مستشفيات المغرب، في وقت سابق تحت عتبة الـ600، بلغ الجمعة الماضي 595 حالة (الحالات النشيطة)، عاد الرقم ليرتفع من جديد خلال السبعة أيام الماضية، ليصل حتى مساء اليوم الجمعة، إلى 780 حالة نشطة، بمعل 2.1 لكل 100 نسمة.

وقال معاذ المرابط، منسق، المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة، في الندوة الصحفية اليومية، إن 246 من الحالات النشيطة، توجد بجهة الدار البيضاء سطات، و198 حالة بجهة مراكش آسفي، و156 حالة بجهة الشمال، و85 حالة إصابة قيد العلاج، بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وبخصوص الحالات الحرجة والخطيرة الموجودة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، فيصل عددها إلى 10 حالة، 7 في الدار البيضاء و3 في طنجة، ومن مجموع الحالات العشر توجد 4 حالات تستفيد من التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم الجمعة، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال معاد المرابط، إنه تم تسجيل 73 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 8610 حالة.

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وحسب المرابط، فإن معدل الإصابة، وصل حتى اليوم الجمعة، 23,7 لكل 100 ألف نسمة.

سجلت أغلب الحالات الـ73 الجديدة، في جهة مراكش آسفي (32 حالة)، ثم 26 حالة في الشمال، و9 حالات بمدينة فاس، وخمس حالات بمدينة الدار البيضاؤ الكبرى، وحالة واحدة بالقنيطرة.

وسجلت حالة وفاة جديدة بمدينة طنحة، ليصل مجموع حالات الوفيات إلى 212 حالة، بمعدل فتك بلغ 2,5 بالمائة.

وسجلت 35 حالة تعافي جديدة، ليصب المجموع إلى 7816 حالة شفاء، بمعدل 8,5 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.