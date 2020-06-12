عاجل.. 73 حالة إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 8610 حالة

أعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم الجمعة، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال معاد المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، في وزارة الصحة، في الندوة الصحفية اليومية، إنه تم تسجيل 73 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 8610 حالة.

وحسب المرابط، فإن معدل الإصابة، وصل حتى اليوم الجمعة، 23,7 لكل 100 ألف نسمة.

سجلت أغلب الحالات الـ73 الجديدة، في جهة مراكش آسفي (32 حالة)، ثم 26 حالة في الشمال، و9 حالات بمدينة فاس، وخمس حالات بمدينة الدار البيضاؤ الكبرى، وحالة واحدة بالقنيطرة.

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وسجلت حالة وفاة جديدة بمدينة طنحة، ليصل مجموع حالات الوفيات إلى 212 حالة، بمعدل فتك بلغ 2,5 بالمائة.

وسجلت 35 حالة تعافي جديدة، ليصب المجموع إلى 7816 حالة شفاء، بمعدل 8,5 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.