انفراد..  220 مليون درهم تكلفة إعادة المغاربة العالقين في الخارج والمصاريف “يتحملها” صندوق مواجهة “كورونا”

علم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع أن تكلفة إعادة المغاربة العالقين في الخارج تم تحديدها في 220 مليون درهم سيتم تغطيتها من صندوق مواجهة “كورونا”.

وشدد المصدر ذاته على كون السفارات المغربية بالخارج، بتنسيق مع وزارة الخارجية، وزارة الجالية المغربية بالخارج ووزارة الداخلية، تعمل على تحديد قائمة العائدين حسب الدول، مبرزا في السياق ذاته أن العملية انطلقت من الجزائر ثم إسبانيا، لتشمل في مرحلة ثانية كل من الإمارات والسعودية على أساس أن تمتد لباقي الدول التي يتواجد فيها المغاربة، الذين تعذر عليهم العودة نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، في المرحلة الثالثة.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الاتفاق مع شركة الخطوط الملكية المغربية لتكون الوحيدة المكلفة بالسهر على تأمين الرحلات الخارجية صوب المغرب، بعد تحديد 5 مطارات لاستقبال العالقين في الخارج، ويتعلق الأمر بكل من مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء، مطار وجدة أنكاد، مطار سانية الرمل بتطوان، مطار مراكش المنارة، ومطار المسيرة بمدينة أكادير.